МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" и "Русала" торгуются хуже рынка после новостей о возможном запрете новых поставок российского металла на склады Лондонской биржи металлов (LME), следует из данных Московской биржи. Глава НКЦ назвал будущие главные базисные индикаторы финансового рынка

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщало, что LME обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. Уточняется, что начало обсуждений не означает принятие окончательного решения, однако этот шаг "знаменует изменение в подходе".

Любой шаг LME по блокированию поставок из РФ может иметь значительные последствия для мировых рынков металлов, поскольку Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди, отмечает агентство.

При этом добавляется, что ранее биржа заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции, например против "Русала" и ГМК "Норильский никель".

Акции "Норникеля" на 15.19 мск падали на 6,17% 12132 рубля, "Русала" — на 2,76% — до 33,25 рубля. Индекс Мосбиржи при этом терял 1,45%.

Ранее днем в четверг после указанных новостей бумаги "Норникеля" обновили минимум с октября 2018 года, упав в течение дня на 7,1% до 12012 рубля. Акции "Русала" максимально дешевели в четверг на 5,5% до 32,3 рубля.