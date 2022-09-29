МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга перешел к снижению после позитивного старта, теряет 1,6% по индексу Мосбиржи, рынок ожидает решения по дивидендам "Газпрома", а также оценивает укрепление рубля и новость о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и глав освобожденных территорий по подписанию договоров о вступлении этих территорий в состав России, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.49 по московскому времени снижался на 1,63%, до 1931,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1062,68 пункта. Ранее в ходе торгов четверга индекс Мосбиржи максимально рос на 2,14%, до 2005,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 29 копеек, достигая 57,35 рубля, евро растет на 8 копеек, до 55,56 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 87,95 доллара за баррель.

Анна Буйлакова из ФГ "Финам" считает, что индекс Мосбиржи, демонстрировавший умеренно-положительную динамику в начале торгов, перешел к снижению на фоне новостей о том, что завтра, 30 сентября, в 15.00 мск в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Договоры о вхождении в состав РФ будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли референдумы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать", — отметил он.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" в свою очередь отмечает, что многие инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне приближения завтрашнего собрания акционеров "Газпрома", на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах. "Положительное решение придаст оптимизм всему рынку. Кроме того, в ближайшие дни могут появиться заявления и решения властей, касающиеся геополитической ситуации", — полагает эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА СТОИМОСТИ

"ЕС планирует ввести запрет на импорт камней и драгоценных металлов из РФ, что, вероятно, коснется крупнейшего алмазодобытчика "Алроса". На этом фоне акции компании теряют 3,6%. Также просела капитализация "Polymetal" (-4,54%), одного из крупнейших в мире производителей золота и серебра и крупнейшего российского золотодобытчика "Полюса" (-5,07%)", — обращает внимание Буйлакова.

Также лидерами падения стоимости стали — акции ВТБ (-5,3%), "Роснефти" (-4,2%), Сбербанка (-2,5%), "Газпрома" (-2%), "Распадской" (-7%), "Норникеля" (-6,33%).

В лидерах роста — акции ДВМП (+3,11%), банка "Санкт-Петербург" (+1,74%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На этом фоне индекс Мосбиржи остается в диапазоне консолидации 1900–2020 пунктов, развернувшись вчера вниз от верхней границы, а сегодня уже приближается к нижней. На этом фоне любой ощутимый рыночный или новостной драйвер способен спровоцировать выход из данного коридора с формированием мощного импульса, который может перерасти в устойчивое движение", — предполагает Бабин.

Буйлакова ожидает закрытие индекса Мосбиржи на негативной территории на фоне ожиданий завтрашних заявлений президента РФ.