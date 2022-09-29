МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк ВТБ предлагает ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, объясняя это необходимостью усиления роли российских трейдеров на мировом рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы кредитной организации Андрея Костина от 14 сентября. Власти Египта сообщили об увеличении числа стран - поставщиков зерна

"Попавший под санкции банк ВТБ призвал президента Владимира Путина ограничить деятельность западных зернотрейдеров в России, сославшись на необходимость усиления роли российских трейдеров на мировом рынке", — пишет Рейтер.

По данным агентства, Костин в письме просит Путина издать указ, запрещающий компаниям, которые принадлежат лицам, связанным с недружественными государствами, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта. По его словам, указ также должен запретить фирмам, связанным с недружественными государствами, владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и ​​хранением зерна.

"Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном… в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы", — приводит агентство слова Костина.

В письме говорится, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно быть разрешено продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board, которые подразумевают обязанность продавца доставить и погрузить товар на борт судна.

Пресс-служба ВТБ не стала комментировать эту информацию РИА Новости.