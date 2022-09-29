МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга опустился на 0,51%, следует из данных Московской биржи. ЦБ еще на полгода ограничил вывод средств недружественных нерезидентов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,51%, до 1953,77 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1072,26 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.