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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220929/838304725.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга опустился на 0,51%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на... ПРАЙМ, 29.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга опустился на 0,51%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,51%, до 1953,77 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1072,26 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.