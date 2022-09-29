МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, решающими факторами являются повышенная инфляция в Германии и опасения по поводу рецессии, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,77% — до 6881,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,53%, до 5676,87 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 11975,55 пункта.

Ранее в четверг была опубликована статистика по инфляции в Германии. По итогам сентября, согласно предварительной оценке, она ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум.

Кроме того, в четверг минторг США опубликовал окончательную статистику по ВВП во втором квартале — показатель упал на 0,6% в пересчете на год.

Снижение ВВП США указывает на замедление мировой экономики, а высокая инфляция заставляет инвесторов опасаться, что ключевые ставки будут резко повышаться, и это введет мировую экономику в рецессию. Эти опасения сдерживают рост рисковых активов, таких как европейские акции.

На фоне рыночных опасений инвесторы предпочитают надежные активы, такие как госбонды США. Так, доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries растет до 3,769% с уровня предыдущего закрытия в 3,707%.

"Рост доходности казначейских облигаций США, инфляция и растущие опасения рецессии снова играют главную роль", — сказала агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).