МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером за счет роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 20.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,16%, до 1667,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,94%, до 18,703 доллара за унцию.

Цена на золото снижается, так как этот драгоценный металл проигрывает в популярности другому надежному активу — госбондам США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,768% с уровня предыдущего закрытия в 3,707%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Рост реальной доходности (госбондов США — ред.) — это сильный сдерживающий фактор для золота", — сказал агентству Блумберг директор по исследованиям BullionVault Эдриен Эш (Adrian Ash).