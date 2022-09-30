МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль растерял рост первой половины дня: доллар прибавляет 64 копейки, евро — 87 копеек, следует из данных Московской биржи. Страны БРИКС могут создать собственную валюту, заявил российский посол

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.00 мск повышался на 64 копейки, до 57,85 рубля, евро — на 87 копеек, до 56,34 рубля. При этом ранее в ходе торгов пятницы доллар максимально дешевел до 53,23 рубля (минимум с июля), евро — до 50,73 рубля (минимум с октября 2014 года).

Выступление президента РФ Владимира Путина было спокойно воспринято игроками рынка, отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Призывы Путина к киевскому режиму немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров навели участников рынка на мысль, что не будет резких санкций, останавливающих биржевые торги недружественными валютами. Это позволило им реализовать техническую коррекцию на рынке после обвала доллара и евро, проходившего в первой половине дня на опасениях, что из-за санкций на биржевые торги долларами и евро эти валюты будут заморожены на счетах клиентов на неопределенное время", — говорит эксперт.