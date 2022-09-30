ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок адаптируется к новой реальности и учится быть самодостаточным. Об этом сообщил РИА Новости глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Нефть по итогам третьего квартала показала первое с 2020 года снижение

"Российский рынок адаптирует себя к новым реальностям и учится быть самодостаточным. Он учится полагаться, в первую очередь, на внутренних инвесторов", — сообщил он.

"Кроме того, резиденты так называемых "дружественных" стран начали более активные покупки, особенно заметны азиатские финансовые институты", — отметил инвестор.

Шостак добавил, что после решения министерства финансов США выпустить положения, позволяющие американским инвесторам закрывать свои позиции в России, крупнейшие компании на Уолл Стрит также стали медленно восстанавливать торговлю российскими государственными и корпоративными облигациями.

"Усилением определенных позитивных настроений на рынке также станет осознание того, что установление предельной цены на российскую нефть не может быть введено, и у Соединенных Штатов может не оказаться реальной возможности ввести ее для покупателей с множества развивающихся рынков", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что многие развивающиеся рынки не вводили антироссийские санкции и "не собираются этого делать в обозримом будущем".