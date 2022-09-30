МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают падения в октябре российского рынка акций по основным биржевым индексам и роста курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Эксперт рассказал о факторах, способствующих усилению рецессии в мире

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС упадут в октябре на 3,7%, до 1885 пунктов, и на 1,6%, до 1039 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 6 долларов, до 91,6 доллара за баррель, курс евро на форексе опустится на 2 цента, до 0,96 доллара, стоимость золота сползет в пределах 50 долларов, до 1637 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,3% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет на 3 рубля, до 55,4 рубля, евро – на 3,9 рубля, до 52,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки перешли в стадию массовых распродаж, при этом спекулятивные попытки выкупить часть падения оказались безуспешными, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Основные центробанки переходят к нестандартной практике действий в монетарной политике. С одной стороны, они проводят антиинфляционную политику, ужесточая условия на финансовых рынках через повышение базовых процентных ставок. А с другой – пытаются выкупить суверенные долги, доходности по которым неконтролируемо растут. Это нетипичное сочетание классической денежно-кредитной политики и мер монетарного смягчения", — указывает аналитик.

Он замечает, что для инвесторов это может быть сигналом того, что базовые процентные ставки в мире будут расти, при этом балансы центробанков резервных валют сокращаться не будут. Высокой степенью неопределенности в этом случае наделена эффективность таких действий.

"Таким образом, для большинства рынков акций потенциал роста выглядит исчерпанным. Переход в стадию рецессии основных экономик мира не добавляет торговых идей на рынке. Даже компании нециклических отраслей могут быть подвергнуты значительной негативной переоценке", — резюмирует эксперт.

В начале октября глобальные рынки могут попытаться отскочить, однако затем с новой силой возобновить снижение, которое будет вызвано слабыми отчетами корпораций за третий квартал и пересмотром прогнозов по деятельности в сторону понижения, считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Цены на нефть в сентябре отступили от важных долгосрочных поддержек 86 долларов и 78 долларов по Brent и WTI соответственно, откуда началось почти двухлетнее падение котировок в 2018 году, напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Данный фактор наряду с возможным сокращением нефтедобычи ОПЕК+ на заседании 5 октября на 1 миллион баррелей в день может провоцировать краткосрочные покупки, но среднесрочный тренд по нефти остается нисходящим как минимум до закрепления цен выше района 105 долларов и 98 долларов (максимумы конца августа). Риски обновления ценами на нефть новых многомесячных минимумов сохраняются", — говорит аналитик.

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 85-95 долларов за баррель. Скорее всего, найдется немало краткосрочных факторов, толкающих цены вверх, при этом волатильность в течение всего месяца будет повышенной, полагает он. Эксперт отметил адаптацию российского фондового рынка к новым условиям

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Следующий месяц без очевидных геополитических улучшений может отметиться для российского рынка очередным снижением, так как уже к его середине биржи потеряют один из немногих позитивных драйверов в виде дивидендов "Газпрома", "Новатэка", "Татнефти", "Самолета" и "Белуга Групп", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

"Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий усиливает геополитическую напряженность и риски очередных санкций, не предвещая значительного оптимизма на локальных биржах. Тем не менее, время от времени, как и все последние недели, на тех или иных новостях, могут выстреливать отдельные корпоративные истории", — считает она.

"Российский фондовый рынок будет находиться в стадии высокой неопределенности. В первую очередь из-за угроз ввода новых санкций, при этом сейчас непонятно, какие компании они могут затронуть. Под давлением могут оказаться компании нефтегазового сектора из-за ввода потолка в ценах на нефть и газ странами ЕС", — отмечает Соловьев из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ ОБОПРЕТСЯ НА САНКЦИИ

Рубль на фоне опасений в отношении новых санкций, ограничивающих торговлю валютами недружественных стран (евро и долларом), может стремиться к очередным многолетним пикам, а курсы – закрепиться ниже 50 руб. против доллара и евро, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Возобновление покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила при этом планируется в следующем году, что при прочих равных открывает перед рублем новые горизонты роста до конца текущего года. Юань при этом пытается стабилизироваться выше 8 рублей и может выглядеть увереннее доллара и евро ввиду повышенного интереса инвесторов к китайской валюте в условиях санкций", — добавляет она.

Скорее всего, геополитические риски продолжат работать в направлении укрепления рубля, и многие держатели валюты поспешат избавится от денег недружественных стран, отмечает Манько из РИА Рейтинга.

"Вероятно, по доллару может произойти очередное тестирование уровня 50 рублей за доллар, а евро может на некоторое время закрепится ниже этого уровня", — оценивает он. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В текущей ситуации, инвесторам стоит отдавать предпочтение облигациям с коротким сроком погашения, пока на рынке не появится какая-либо определенность, считает Соловьев из Промсвязьбанка.

"Российский фондовый рынок будет находится под сильным влиянием внешнего информационного фона. Вероятно, геополитические риски будут давить на котировки российских эмитентов. Лучше рынка при этом могут выглядеть бумаги некоторых IT-компаний и нефтегазовых гигантов, а хуже рынка – акции банков и металлургов", — считает Манько.