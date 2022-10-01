МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября ограничивает продажу гражданам — неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, соответствующее предписание регулятор направил брокерам в сентябре. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Вместе с тем многие брокеры сообщали, что планируют полностью запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги недружественных стран, так как они не успевают настроить свои системы для постепенного сокращения доли иностранных бумаг в портфелях инвесторов.

Согласно предписанию, брокеры с 1 октября не должны исполнять поручения неквалифицированных инвесторов — физических лиц по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%.

С 1 января 2023 года брокерам будет запрещено исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран. При этом под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России. Доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня.

Как объяснял ЦБ, это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 миллионов инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

В то же время, в соответствии с решением регулятора, юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений.

Предписание ЦБ касается и поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам. Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций.