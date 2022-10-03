События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 октября
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (сентябрь)
|49,3
|1:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь)
|2,6%
|2,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|-17,2%
|5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-7%
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь)
|2,35%
|2,85%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,235%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|62,1 тыс
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (август)
|-1%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(август)
|11,239 млн
|10,65 млн
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,15 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь 2022
|RUB
|ТГК-1 — СД (приоритетные направления деятельности и др. вопросы)
https://1prime.ru/Financial_market/20221003/838341436.html