МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Биржи КНР и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, объем торгов снижен. МИД КНДР приветствовало волеизъявление жителей новых регионов России

По состоянию на 7.26 мск южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,43%, до 2 207,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,7%, до 6 695,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,88%, до 26 969 пунктов.

Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3 024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1 912 пунктов, гонконгский Hang Seng Index опустился в понедельник на 0,83%, до 17 079,51 пункта.

Во вторник индексы АТР перенимают динамику американских бирж, завершивших торги понедельника ростом в районе 2,5% после снижения по итогам прошлого квартала.

"Азиатские акции были позитивными во вторник после коррекционной сессии, поскольку трейдеры обратили внимание на потенциально перепроданные рыночные условия'', — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).