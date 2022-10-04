МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в среднем на 1,4-2,8%, следует из данных торгов. Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1,44%, до 7007,75 пункта, французский CAC 40 — на 2,76%, до 5953,99 пункта, немецкий DAX — на 2,31%, до 12489,49 пункта.

Инвесторы в Европе с оптимизмом восприняли прошлые торги на американский фондовых рынках, которые завершили торговую сессию понедельника ростом на 2% и более.

Кроме того, они обратили внимание на корпоративные новости из Германии. Глава автомобильного концерна Volkswagen Оливер Блюме заявил газете Handelsblatt о том, что намерен привести все дочерние компании к первичному публичному размещению акций на бирже, но пока "в качестве тренировки". Такое решение руководитель обосновал успехом IPO Porsche. На этом фоне акции Volkswagen дорожают более чем на 1%.

Также трейдеры обратили внимание на поставки автомобилей BMW в третьем квартале, которые в годовом выражении выросли на 3,2% — до 78 031.