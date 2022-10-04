МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии, Южной Кореи и Японии завершили торги вторника ростом, в среднем около 3%, в Китае и Гонконге выходной день, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций открыл торги ростом

По итогам торгов вторника австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,75%, до 6699,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,96%, до 26992,21 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,5%, до 2209,38 пункта.

Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов. По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,83%, до 17079,51 пункта.

Оптимизму на рынках способствовали, в частности, статданные из Австралии. Так, индекс производственной активности AIG в сентябре вырос там до 50,2 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.

Кроме того, трейдеры ослабили опасения по поводу дальнейшей "агрессивной" политики мировых центробанков. "Инвесторы начинают сомневаться в том, что центральные банки по всему миру будут продолжать агрессивную борьбу с инфляцией, поскольку риски для финансовой стабильности растут", — сказал агентству Bloomberg старший рыночный аналитик Oanda Эд Моя (Ed Moya).