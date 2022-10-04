МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут более чем на 1% во вторник, инвесторы ослабили опасения того, что Федеральная резервная система США будет повышать учетную ставку резкими темпами, следует из данных торгов и комментария аналитика. Доллар продолжает дорожать к иене и дешеветь к евро

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1,38%, до 29950 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,07%, до 11520,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,69%, до 3752,25 пункта.

Торги фьючерсами на индексы США во вторник свидетельствуют о том, что сами американские биржи будут торговаться в плюсе. Оптимизму инвесторов способствовало ослабление ожиданий того, что Федеральная резервная система США будет повышать учетную ставку резкими темпами.

По словам старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya), которые приводит портал MarketWatch, многие инвесторы больше не верят, что ФРС может продолжать ужесточение с нынешней скоростью. "Это хороший ингредиент для восстановления глобального рынка", — добавила эксперт.