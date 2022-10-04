Российский рынок акций продолжает менять направление динамики в рамках торгов
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник волатилен, днем индекс Мосбиржи находится недалеко от уровня предыдущего закрытия, меняя направление динамики, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.24 мск снижался на 0,01%, до 2041,84 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,12%, до 1093,19 пункта.
Утром индекс Мосбиржи максимально поднимался на 1,85% — до 2079,67 пункта, продолжив рост предыдущих двух сессий, однако затем растерял весь рост, перешел к снижению и уже опускался до 2016,59 пункта. После этого рынок акций вновь пытался расти, однако вернулся в "красную" зону.
Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту торгуется на уровне предыдущего закрытия — 58,86 рубля, евро растет на 2,66 рубля, до 56,26 рубля.
"Вчера был сильный рост индекса Мосбиржи, связанный с сильным ростом цен на нефть и с тем, что за выходные инвесторы не узнали о новых серьёзных санкциях. Запрета торговлей долларом, которого все боятся, пока не будет. Причём объёмы торгов не были выдающимися. Сегодня таких мощных драйверов роста нет, и рынок снижается. Рост цен на нефть замедляется, к тому же на рынок давит геополитика", — сказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.
"Российский рынок акций сохраняет общую волатильность последних дней, в связи с чем отступил от внутридневных максимумов без конкретных новостей. Во второй половине недели в Евросоюзе должны объявить о новых санкциях в отношении России, что создает общую тревожность. Кроме того, уже в четверг "Новатэк" будет торговаться без дивидендов, а последний день покупки акций "Газпрома" и "Татнефти" с дивидендами – пятница", — также замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
В лидерах падения – акции НЛМК (-4,01%), девелоперской компании "Самолет" (-3,57%), ТМК (-3,54%), "Роснефти" (-3,33%), "Аэрофлота" (-3,25%), а также ВТБ (-3,18%), "Акрона" (-3,11%), девелоперской группы компаний "ПИК" (-3,11%) и обыкновенные акции "Россетей" (-3,02%).
В лидерах роста – низколиквидные депозитарные расписки "Европейского медицинского центра" (+5,32%), расписки X5 (+5,18%), акции ДВМП (+4,94%), "Полюса" (+4,02%), "Совкомфлота" (+3,75%), а также низколиквидные депозитарные расписки "Глобалтранс" (+3,74%), расписки Ozon (+3,04%).
Акции "Белуги" растут на 2,58% на дивидендных новостях.
Так, акционеры одного из крупнейших в РФ производителей водки и импортеров крепкого алкоголя "Белуга Групп" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия текущего года в размере 150 рублей на акцию.
Также в лидерах роста – акции МТС (+2,44%) и префы "Мечела" (+0,96%).
ПРОГНОЗЫ
"Думаю, многое в ближайшие дни будет зависеть от динамики цен на нефть после заседания ОПЕК и от геополитической ситуации", — говорит Верников.
Аналитик полагает, что вхождение новых территорий может спровоцировать Запад на новые санкции против России, поэтому он не ждет уверенного роста индекса Мосбиржи. "До 2160 пунктов он может "допрыгнуть" в рамках коррекции к падению, но это все", — добавляет он.
По мнению Кожуховой, при положении ниже сопротивления 2050 пунктов индекс Мосбиржи до конца дня может быть склонен к коррекционному снижению и закреплению ниже 2000 пунктов по итогам сессии.
"В то же время при способности стабилизироваться выше 2050 пунктов наметившийся восходящий тренд может получить продолжение с целевыми уровнями на ближайшие дни 2100-2150 пунктов", — добавляет она.
https://1prime.ru/Financial_market/20221004/838352937.html