МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник волатилен, днем индекс Мосбиржи находится недалеко от уровня предыдущего закрытия, меняя направление динамики, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" запустит торги еще четырьмя китайскими акциями

Индекс Мосбиржи к 14.24 мск снижался на 0,01%, до 2041,84 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,12%, до 1093,19 пункта.

Утром индекс Мосбиржи максимально поднимался на 1,85% — до 2079,67 пункта, продолжив рост предыдущих двух сессий, однако затем растерял весь рост, перешел к снижению и уже опускался до 2016,59 пункта. После этого рынок акций вновь пытался расти, однако вернулся в "красную" зону.

Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту торгуется на уровне предыдущего закрытия — 58,86 рубля, евро растет на 2,66 рубля, до 56,26 рубля.

"Вчера был сильный рост индекса Мосбиржи, связанный с сильным ростом цен на нефть и с тем, что за выходные инвесторы не узнали о новых серьёзных санкциях. Запрета торговлей долларом, которого все боятся, пока не будет. Причём объёмы торгов не были выдающимися. Сегодня таких мощных драйверов роста нет, и рынок снижается. Рост цен на нефть замедляется, к тому же на рынок давит геополитика", — сказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.

"Российский рынок акций сохраняет общую волатильность последних дней, в связи с чем отступил от внутридневных максимумов без конкретных новостей. Во второй половине недели в Евросоюзе должны объявить о новых санкциях в отношении России, что создает общую тревожность. Кроме того, уже в четверг "Новатэк" будет торговаться без дивидендов, а последний день покупки акций "Газпрома" и "Татнефти" с дивидендами – пятница", — также замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – акции НЛМК (-4,01%), девелоперской компании "Самолет" (-3,57%), ТМК (-3,54%), "Роснефти" (-3,33%), "Аэрофлота" (-3,25%), а также ВТБ (-3,18%), "Акрона" (-3,11%), девелоперской группы компаний "ПИК" (-3,11%) и обыкновенные акции "Россетей" (-3,02%). "Дочка" "Лукойла" получит участок недр со значительными ресурсами газа

В лидерах роста – низколиквидные депозитарные расписки "Европейского медицинского центра" (+5,32%), расписки X5 (+5,18%), акции ДВМП (+4,94%), "Полюса" (+4,02%), "Совкомфлота" (+3,75%), а также низколиквидные депозитарные расписки "Глобалтранс" (+3,74%), расписки Ozon (+3,04%).

Акции "Белуги" растут на 2,58% на дивидендных новостях.

Так, акционеры одного из крупнейших в РФ производителей водки и импортеров крепкого алкоголя "Белуга Групп" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия текущего года в размере 150 рублей на акцию.

Также в лидерах роста – акции МТС (+2,44%) и префы "Мечела" (+0,96%).

ПРОГНОЗЫ

"Думаю, многое в ближайшие дни будет зависеть от динамики цен на нефть после заседания ОПЕК и от геополитической ситуации", — говорит Верников.

Аналитик полагает, что вхождение новых территорий может спровоцировать Запад на новые санкции против России, поэтому он не ждет уверенного роста индекса Мосбиржи. "До 2160 пунктов он может "допрыгнуть" в рамках коррекции к падению, но это все", — добавляет он.

По мнению Кожуховой, при положении ниже сопротивления 2050 пунктов индекс Мосбиржи до конца дня может быть склонен к коррекционному снижению и закреплению ниже 2000 пунктов по итогам сессии.

"В то же время при способности стабилизироваться выше 2050 пунктов наметившийся восходящий тренд может получить продолжение с целевыми уровнями на ближайшие дни 2100-2150 пунктов", — добавляет она.