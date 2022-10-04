МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре снизился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,3 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Мосбиржа изучает возможность запуска торгов египетским фунтом

В сравнении же с августом 2022 года общий объем торгов снизился на 8,5%, говорится в сообщении Московской биржи.

Объем торгов на рынке облигаций по сравнению с прошлым месяцем вырос на 5,6%, на рынке драгоценных металлов — на 6,5%. Объем торгов на фондовом рынке в сентябре увеличился на 33,9%, до 2,506 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке снизился на 11,3%, до 46,9 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями августа увеличился на 65,3%, до 1,467 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов — на 72,8%, до 66,7 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,04 триллиона рублей, увеличившись на 5,6%. В сентябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 54 облигационных займов на общую сумму 986,1 миллиарда рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 608,3 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 4% и составил 4,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 214,6 миллиарда рублей, увеличившись на 1,8 %.

"Объем торгов на валютном рынке составил 19,5 триллиона рублей (20,9 триллиона рублей в августе 2022 года). Объем торгов инструментами спот достиг 8 триллионов рублей, объем сделок своп и форвардов – 11,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 888 миллиарда рублей по сравнению с 906,9 миллиарда рублей в августе 2022 года", — также говорится в сообщении.