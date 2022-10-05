МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду уверенно снижаются после выхода макростатистики, следует из данных торгов. Постпреды ЕС согласовали новые антироссийские санкции

По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,15%, до 7004,45 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,73%, до 5994,61 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 12570,14 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,1 пункта с 48,9 пункта в августе. Предварительная оценка показывала показатель на уровне 48,2 пункта.

Таким образом, показатель стал минимальным за два года и восемь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Эти данные ухудшили настроения инвесторов в Европе.