МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем торгов клиентов "Велес Капитала" на брокерских счетах в третьем квартале вырос в 2,8 раза относительно показателя годом ранее, до 485 миллиардов рублей, положительную динамику обеспечили операции с российскими акциями, говорится в сообщении инвестиционной компании. "СПБ Биржа" зафиксировала снижение торгов иностранными акциями в сентябре

"Инвестиционная компания "Велес Капитал" подвела итоги работы в третьем квартале 2022 года. Согласно данным внутренней отчетности, зафиксирован рост брокерских оборотов клиентов — физических лиц до 485 миллиардов рублей (+181% год к году). Положительную динамику обеспечили операции с российскими акциями (+174% год к году) и облигациями (+23% год к году)", — сообщается в пресс-релизе.

По состоянию на 30 сентября 2022 года количество клиентов на брокерском обслуживании выросло за год на 49%, в том числе физических лиц – на 56% и юридических лиц – на 18%, отмечается там же.

"Велес Капитал" – одна из старейших инвестиционных компаний России, которая с 1995 года оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания является одним из ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций, по результатам 2021 года входит в топ-5 компаний по объему торгов ОФЗ и корпоративными облигациями. "Велес Капиталу" присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства "Эксперт РА" на уровне "RuA+" со стабильным прогнозом.