МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября выросло на 456 тысяч, до 21,7 миллиона, ими открыто 36,3 миллиона счетов, говорится в сообщении торговой площадки. ЦБ запретит неопытным инвесторам бумаги с "токсичной" инфраструктурой

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2022 года составило 21,7 миллиона (+456 тысяч человек), ими открыто 36,3 миллиона счетов", — говорится в сообщении.

"В сентябре 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,3 миллиона человек. Частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 76,7%, в объеме торгов облигациями – 27,6%, на спот-рынке валюты – 28,6%, на срочном рынке – 71,2%", — добавляется там же.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в сентябре были акции "Газпрома" (35,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,1% и 5,4% соответственно), акции "Лукойла" (9,5%), "Норникеля" (8,7%), "Яндекса" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,8%), акции "Роснефти" (4,2%), "Новатэка" (3,8%) и МТС (3,5%). Эксперты объяснили лидерство юаня на российской бирже

Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,7 миллиона (плюс 42,5 тысячи за сентябрь). Оборот по ИИС с начала года составил 1,4 триллиона рублей, в структуре оборота 88,8% – сделки с акциями, 4% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.

Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (626 тысяч), Московская область (350,1 тысячи) и Санкт-Петербург (272,8 тысячи), Свердловская область (185,1 тысячи), Башкирия (177,2 тысячи) и Краснодарский край (170,1 тысячи счетов).