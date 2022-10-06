МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно снижаются после выхода макростатистики, следует из данных торгов. Розничные продажи в еврозоне снизились в августе

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,39%, до 7027,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 5971,09 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 12495,07 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на макроэкономические данные, согласно которым розничные продажи в еврозоне в августе снизились в годовом выражении на 2%.

Кроме того, данные из Германии показали, что объем производственных заказов в стране в августе упал на 2,4% в месячном выражении.

Также минутами ранее ЕС принял восьмой пакет санкций, в которые вошли, в частности, запрет и ограничения на импорт и экспорт некоторых товаров РФ. И трейдеры до конца дня будут оценивают перспективы влияния этих санкций на экономику Европы.