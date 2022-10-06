МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги четверга преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к росту против доллара, юаня и евро

По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,42%, до 18012,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 6817,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 27311,3 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,02%, до 2237,86 пункта.

Рынки Китая закрыты в связи с каникулами. По итогам последних торгов, в пятницу, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов.

Оптимизму инвесторов в четверг могли способствовать, в частности комментарии главы центробанка Японии Харухико Куроды, который отверг возможность повышения учетной ставки в ближайшем будущем, подчеркнув, что ставка на отрицательном уровне не имеет существенного негативного эффекта.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные, согласно которым объем экспорта из Австралии в августе вырос на 3% к июлю, а импорта — на 4%.