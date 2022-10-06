Российский рынок акций мало меняется по индексу Мосбиржи, оставаясь возле уровней предыдущего дня
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг мало меняется по индексу Мосбиржи, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.18 мск снижается на 0,08%, до 2028,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1053,44 пункта. Долларовый индекс РТС снижается сильнее за счет ослабления рубля: к текущему моменту доллар в паре с российской валютой растет на 47 копеек, до 60,64 рубля.
"Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, почти не отреагировав на подтверждение санкций ЕС", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".
Ранее в четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Он включает, в частности, законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
"Газпром" в четверг пытался восстановиться от локальных минимумов перед закрытием реестра по рекордным полугодовым дивидендам, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Тем не менее бумаги компании в целом сохраняли слабость и оставались не так далеко от психологически важной отметки 200 рублей, добавляет она.
Как следует из динамики торгов на Московской бирже, акции "Газпрома" растут на 1,89%, до 213 рублей.
Также в лидерах роста – расписки Qiwi (+3,03%), Fixprice (2,97%), обыкновенные акции "Селигдара" (+2,63%), обыкновенные акции "Татнефти" (+2,56%), акции "Газпромнефти" (+2,48%), а также обыкновенные акции "Мечела" (+2,47%), расписки "Русагро" (+2,33%), акции ЛСР (+2,29%) и расписки TCS (+2,03%).
"Новатэк" снижался после дивидендной отсечки за первое полугодие, но отступил от минимумов дня и почти закрыл дивидендный гэп (для этого бумагам потребуется подняться к 986,8 рубля), считает Кожухова.
К текущему моменту акции "Новатэка" снижаются на 2,5%, до 975 рублей.
Анции НЛМК снижаются на 2,61%. "Инвесторы опасаются запрета ЕС на импорт слябов из России. Так как бизнес-модель основана на экспорте слябов на европейские предприятия, компания находится в зоне повышенного риска", — прокомментировал РИА Новости негативную динамику в них ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Также в лидерах падения – расписки HeadHunter (-1,91%), акции "Алросы" (-1,74%), "ФСК ЕЭС" (-1,64%), ГК "ПИК" (-1,59%), "Юнипро" (-1,59%) и акции "Аэрофлота" (-1,19%).
ПРОГНОЗЫ
Геополитическая повестка продолжает оказывать существенное влияние на настроения российских инвесторов, тем не менее в отсутствие новых новостей по санкциям индекс Московской биржи может попытаться отыграть просадку и закрыться с околонулевым изменением, считает Анна Буйлакова из "Финама".
Индексы Мосбиржи и РТС оставались ниже ближайших сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно, сдержанно отреагировав на подтверждение нового пакета антироссийских санкций ЕС, указывает Кожухова из "Велес Капитала".
Развить рост, однако, пытались в том числе ближайшие дивидендные истории "Газпрома" и "Татнефти"; не исключено, что покупки по указанным бумагам активизируются во второй половине сессии, что могло бы вывести весь рублевый сегмент в умеренный плюс, считает аналитик.
https://1prime.ru/Financial_market/20221006/838381371.html