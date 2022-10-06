МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг мало меняется по индексу Мосбиржи, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. "Крестовый поход Европы": чем ответит Россия на восьмой пакет санкций

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск снижается на 0,08%, до 2028,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1053,44 пункта. Долларовый индекс РТС снижается сильнее за счет ослабления рубля: к текущему моменту доллар в паре с российской валютой растет на 47 копеек, до 60,64 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, почти не отреагировав на подтверждение санкций ЕС", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Ранее в четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Он включает, в частности, законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Газпром" в четверг пытался восстановиться от локальных минимумов перед закрытием реестра по рекордным полугодовым дивидендам, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Тем не менее бумаги компании в целом сохраняли слабость и оставались не так далеко от психологически важной отметки 200 рублей, добавляет она. Россиянам рассказали, на что сейчас лучше потратить валюту

Как следует из динамики торгов на Московской бирже, акции "Газпрома" растут на 1,89%, до 213 рублей.

Также в лидерах роста – расписки Qiwi (+3,03%), Fixprice (2,97%), обыкновенные акции "Селигдара" (+2,63%), обыкновенные акции "Татнефти" (+2,56%), акции "Газпромнефти" (+2,48%), а также обыкновенные акции "Мечела" (+2,47%), расписки "Русагро" (+2,33%), акции ЛСР (+2,29%) и расписки TCS (+2,03%).

"Новатэк" снижался после дивидендной отсечки за первое полугодие, но отступил от минимумов дня и почти закрыл дивидендный гэп (для этого бумагам потребуется подняться к 986,8 рубля), считает Кожухова.

К текущему моменту акции "Новатэка" снижаются на 2,5%, до 975 рублей.

Анции НЛМК снижаются на 2,61%. "Инвесторы опасаются запрета ЕС на импорт слябов из России. Так как бизнес-модель основана на экспорте слябов на европейские предприятия, компания находится в зоне повышенного риска", — прокомментировал РИА Новости негативную динамику в них ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.

Также в лидерах падения – расписки HeadHunter (-1,91%), акции "Алросы" (-1,74%), "ФСК ЕЭС" (-1,64%), ГК "ПИК" (-1,59%), "Юнипро" (-1,59%) и акции "Аэрофлота" (-1,19%).

ПРОГНОЗЫ

Геополитическая повестка продолжает оказывать существенное влияние на настроения российских инвесторов, тем не менее в отсутствие новых новостей по санкциям индекс Московской биржи может попытаться отыграть просадку и закрыться с околонулевым изменением, считает Анна Буйлакова из "Финама". Аналитик рассказал, по кому сильнее всего ударят новые европейские санкции

Индексы Мосбиржи и РТС оставались ниже ближайших сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно, сдержанно отреагировав на подтверждение нового пакета антироссийских санкций ЕС, указывает Кожухова из "Велес Капитала".

Развить рост, однако, пытались в том числе ближайшие дивидендные истории "Газпрома" и "Татнефти"; не исключено, что покупки по указанным бумагам активизируются во второй половине сессии, что могло бы вывести весь рублевый сегмент в умеренный плюс, считает аналитик.