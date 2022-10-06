МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг, инвесторы ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,39%, до 30155,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на символические 0,07%, до 11158,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,35%, до 3769,97 пункта.

В начале недели на рынках возник всплеск оптимизма, вызванный слабыми данными статистики из США на прошлой неделе, которые инвесторы восприняли как сигнал к смягчению монетарной политики Федрезерва. Однако, как отмечают аналитики, такая динамика вряд ли сохранится. По словам экспертов, новые данные, такие как статистика по числу рабочих мест в частных компаниях, заставили инвесторов вернуться к ожиданиям "ястребиных" решений от регулятора.

"За последние 24 часа сильные данные из США дали отпор этой динамике, поскольку они рассматриваются как возможность предоставления Федрезерву большего пространства для повышения ставок в ближайшие месяцы", — заявил стратег Deutsche Bank Генри Аллен (Henry Allen).

Теперь инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, безработица в стране в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.