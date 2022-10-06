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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221006/838382966.html
Российский рынок акций немного снизился в основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,46% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии... ПРАЙМ, 06.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,46% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 0,46%, до 2020,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1044,82 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.