МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,46% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. В ЕС решили не вводить санкции на сотрудничество с Россией по мирному атому

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 0,46%, до 2020,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1044,82 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.