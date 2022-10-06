МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Тинькофф Инвестиции" запускают торги заблокированными активами на внебиржевом рынке, они будут доступны клиентам со статусом квалифицированного инвестора, сообщил брокер. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

"Тинькофф Инвестиции" запускают торги заблокированными активами на внебиржевом рынке… Внебиржевые торги доступны клиентам "Тинькофф Инвестиций" со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или "Премиум". Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16.30 до 19.00 по московскому времени", — сообщается в Telegram-канале брокера.

Уточняется, что на старте квалифицированным инвесторам будут доступны 10 ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в НРД в феврале. Речь идет не об активах, приобретенных через "СПБ Биржу", а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах.

Список доступных бумаг со временем будет расширен. Маркетмейкером выступят "Тинькофф Инвестиции".

"Используя такие сделки, квалифицированные инвесторы смогут выйти из этих активов, а те, кто готов подождать и делает ставку на восстановление взаимодействия российских депозитариев с Euroclear, получат возможность купить эти внебиржевые ценные бумаги, чтобы заработать в долгосрочной перспективе", — пояснил брокер.