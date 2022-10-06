МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением в четверг в ожидании данных по безработице в США, которые могут указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,78% — до 6997,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5936,42 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12467,39 пункта.

Как отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam), слова которого приводит агентство Франс Пресс, негативная динамика на европейских рынках была вызвана осторожностью инвесторов в преддверии публикации данных по безработице в США.

Эти данные, считает эксперт, готовятся стать сигналом о дальнейших действиях ФРС США — сильная статистика может означать продолжение "ястребиного" курса политики регулятора.

В начале недели на рынках возник всплеск оптимизма, вызванный слабыми данными статистики из США на прошлой неделе, которые инвесторы восприняли как сигнал к смягчению монетарной политики Федрезерва. Однако, по словам Эрлама, такая тенденция оказалась неустойчивой.