МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается к другим основным мировым валютам в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов, инвесторы ожидают статистику безработицы в США, которая будет опубликована вечером.

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару растёт до 0,9794 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9788 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 145,02 иены со 145,12 иены. Курс фунта стерлингов к доллару опускается до 1,1157 доллара с 1,1158 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 112,2 пункта.

Инвесторы ждут данных с рынка труда США, которые могут дать сигналы о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Федрезерв неоднократно заявлял о своей решимости в борьбе с инфляцией. По данным CME Group, 76% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4%, а остальные — на 0,5 п.п.