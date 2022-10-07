НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен — ПРАЙМ. Индийская рупия в пятницу продолжила падение по отношению к доллару, впервые опустившись до отметки 82,33 рупии за доллар, свидетельствуют данные торгов. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 60 рублей

Падение рупии продолжается с конца сентября, когда индийская валюта сперва упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, а несколькими днями позже — до рекордно низкого уровня 81,47.

Падение рупии происходит на фоне укрепления американской валюты, а также повышения цен на сырую нефть.

В среду альянс государств-экспортеров нефти ОПЕК+ договорился с ноября сократить добычу "черного золота" сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Решение альянса подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка нефти на рынке.

Помимо этого, в четверг ЕС запретил перевозки нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Это решение также поддерживает рост котировок, так как негативно сказывается на предложении.