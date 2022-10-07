МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу днем продолжает опускаться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, пока инвесторы ожидают статистику о безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Курс рупии к доллару достиг исторического минимума

По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару растёт до 0,9809 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9788 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены со 145,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 112,15 пункта.

Курс доллара продолжает опускаться к евро и иене, в то время как рынки пребывают в ожидании статистики рынка труда США, публикация которой состоится позже в пятницу.

Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Эти данные важны сами по себе, но могут также дать трейдерам подсказки касательно следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС), что и отражается на долларе.