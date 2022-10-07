МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу перед публикацией данных по рынку труда в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Аналитики ждут сохранения безработицы в США в сентябре на уровне августа

По состоянию на 13.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,05%, до 29 996 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,42%, до 11 493 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3 752,25 пункта.

Позднее в пятницу рынки ждут публикации статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 3,7%.

Кроме того, рынки продолжают следить за сигналами Федеральной резервной системы США.

"Вопрос о повороте ФРС остается главным фактором, ограничивающим склонность к риску. Осторожность должна сохраняться в преддверии выхода отчета по занятости в США. Учитывая повторяющиеся "ястребиные" комментарии спикеров ФРС, этого может быть недостаточно для устойчивой поддержки аппетита к риску", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела исследований и стратегии развивающихся рынков в Credit Agricole CIB Себастьена Барбе.