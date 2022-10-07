МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу после сильной статистики с рынка труда падают более чем на 1% на опасениях резкого повышения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: крупнейшие банки США сообщат о снижении прибыли за третий квартал

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,9% — до 29656,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 10877,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,26%, до 3698,51 пункта.

Ранее в пятницу была опубликована статистика по рынку труда США, оказавшаяся лучше прогнозов. Безработица в стране в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе только на 250 тысяч.

Положительные данные вызвали опасения, что Федеральная резервная система США резко повысит учетную ставку.

"Одним словом: разочарование. Пока прирост рабочих мест высок, рынки должны ожидать агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы", — приводит агентство Блумберг комментарий главного экономиста LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach).