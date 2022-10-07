Доллар укрепился к основным мировым валютам после выхода отчета по рабочим местам в США
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Доллар США укрепился против других основных валют в пятницу, после выхода отчета, показавшего, что в сентябре американские работодатели наняли больше работников, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. На этом фоне Федеральная резервная система США, вероятно, продолжит агрессивное ужесточение политики.
Доллар восстановился против японской иены. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась без изменений от уровня закрытия предыдущего дня. Пара недалека от 24-летнего максимума 145,90, достижение которого в сентябре подтолкнуло японские власти к проведению валютной интервенции для сдерживания падения национальной валюты.
Евро продолжил слабеть, и на момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,3%, по 0,9764.
"Любые признаки ослабления экономики США будут оказывать сильное давление на доллар, но это точно не будут данные по рабочим местам, — отметил валютный аналитик ForexLive Адам Баттон. — Экономика США сильна".
Согласно данным, опубликованным в пятницу Министерством труда США, в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 263 000. Данные за предыдущий месяц остались без пересмотра: в августе было создано 315 000 рабочих мест, как и сообщалось ранее. Опрошенные Reuters экономисты полагали, что число рабочих мест в сентябре увеличилось на 250 000 (с разбросом оценок от 127 000 до 375 000).
Накануне несколько представителей ФРС подтвердили прежние заявления о том, что центральный банк далек от того, чтобы завершить повышение ставок, которое направлено на борьбу с инфляцией. Ожидаемый на следующей неделе отчет по потребительской инфляции в США тоже окажется в центре внимания и может оказать влияние на ожидания инвесторов в отношении действий ФРС, считают стратеги-аналитики.
В стремлении обуздать инфляцию с начала года ФРС уже повысила ключевую ставку с почти нулевого уровня до текущего диапазона 3,00%-3,25%, в сентябре просигнализировав о намерении продолжать повышения.
Индекс, отражающий динамику доллара США против корзины из других основных валют, на момент написания статьи поднялся на 0,1%. С начала года он прибавил уже около 18%.
Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,1148. В ходе предыдущих торгов она упала на 1,4%. В начале недели фунт резко вырос после того, как правительство Великобритании отказалось от отмены самой высокой ставки подоходного налога.
https://1prime.ru/Financial_market/20221007/838392759.html