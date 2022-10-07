МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Доллар США укрепился против других основных валют в пятницу, после выхода отчета, показавшего, что в сентябре американские работодатели наняли больше работников, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. На этом фоне Федеральная резервная система США, вероятно, продолжит агрессивное ужесточение политики. СМИ: в ФРС США продолжают считать инфляцию главной проблемой

Доллар восстановился против японской иены. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась без изменений от уровня закрытия предыдущего дня. Пара недалека от 24-летнего максимума 145,90, достижение которого в сентябре подтолкнуло японские власти к проведению валютной интервенции для сдерживания падения национальной валюты.

Евро продолжил слабеть, и на момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,3%, по 0,9764.

"Любые признаки ослабления экономики США будут оказывать сильное давление на доллар, но это точно не будут данные по рабочим местам, — отметил валютный аналитик ForexLive Адам Баттон. — Экономика США сильна".

Согласно данным, опубликованным в пятницу Министерством труда США, в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 263 000. Данные за предыдущий месяц остались без пересмотра: в августе было создано 315 000 рабочих мест, как и сообщалось ранее. Опрошенные Reuters экономисты полагали, что число рабочих мест в сентябре увеличилось на 250 000 (с разбросом оценок от 127 000 до 375 000).

Накануне несколько представителей ФРС подтвердили прежние заявления о том, что центральный банк далек от того, чтобы завершить повышение ставок, которое направлено на борьбу с инфляцией. Ожидаемый на следующей неделе отчет по потребительской инфляции в США тоже окажется в центре внимания и может оказать влияние на ожидания инвесторов в отношении действий ФРС, считают стратеги-аналитики.

В стремлении обуздать инфляцию с начала года ФРС уже повысила ключевую ставку с почти нулевого уровня до текущего диапазона 3,00%-3,25%, в сентябре просигнализировав о намерении продолжать повышения.

Индекс, отражающий динамику доллара США против корзины из других основных валют, на момент написания статьи поднялся на 0,1%. С начала года он прибавил уже около 18%.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,1148. В ходе предыдущих торгов она упала на 1,4%. В начале недели фунт резко вырос после того, как правительство Великобритании отказалось от отмены самой высокой ставки подоходного налога.