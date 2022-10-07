Курс доллара перешел к росту к евро в пятницу вечером на данных по безработице в США
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 0,9775 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9788 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару до 0,9802 доллара.
Курс доллара к иене уменьшался до 145,11 иены со 145,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,25%, до 112,53 пункта.
Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 250 тысяч.
Инвесторы и аналитики восприняли положительные данные по рынку труда как очередной сигнал к продолжению ужесточения курса монетарной политики Федрезерва США, что и поддержало укрепление доллара.
"Сегодняшние данные по числу занятых являются "ястребиным" сигналом", — сказала агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).
https://1prime.ru/Financial_market/20221007/838393081.html