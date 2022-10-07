МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Долларовый индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с 27 апреля

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 0,9775 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9788 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару до 0,9802 доллара.

Курс доллара к иене уменьшался до 145,11 иены со 145,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,25%, до 112,53 пункта.

Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 250 тысяч.

Инвесторы и аналитики восприняли положительные данные по рынку труда как очередной сигнал к продолжению ужесточения курса монетарной политики Федрезерва США, что и поддержало укрепление доллара.

"Сегодняшние данные по числу занятых являются "ястребиным" сигналом", — сказала агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).