МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) в октябре ожидает от компетентных органов ЕС разрешения на разблокировку активов инвесторов, не находящихся под санкциями, говорится в Telegram-канале Клуба защиты прав инвесторов, в который входят представители биржи. Долларовый индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с 27 апреля

В сентябре НРД направил соответствующие запросы в министерства финансов Бельгии и Люксембурга.

"В сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. НРД ожидает получение общего разрешения в октябре", — сказано в сообщении.

Там отмечается, что 12 октября состоится внеочередное заседание Клуба защиты прав инвесторов, на котором планируется обсудить процедуру получения индивидуальных лицензий инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября и в рамках поданного НРД запроса в минфины Бельгии и Люксембурга.

Депозитарий НРД, входящий в группу Московской биржи, в марте получил сообщение от европейских депозитариев Clearstream и Euroclear о блокировке счета, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям. В июне Евросоюз внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Как ранее подсчитывал для РИА Новости главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, Euroclear заблокировал активы на сумму около 27 миллиардов долларов.

В июле НРД и Московская биржа сообщали, что обратятся в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) — одна из ключевых компаний российской финансовой инфраструктуры. Обладая статусом центрального депозитария РФ, НРД осуществляет обслуживание ценных бумаг, предусмотренных федеральным законом "О центральном депозитарии", а также других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг.