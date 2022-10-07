МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы потерял 3,76%, а за неделю снизился на 0,64%, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 3,76%, до 1944,75 пункта, долларовый РТС упал на 3,81%, до 1005,04 пункта, и при этом в ходе торгов дня уже опускался ниже "круглой" отметки в 1000 пунктов – впервые с 27 апреля.

За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,64%, РТС – на 4,8%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,55 рубля, до 61 рубля.