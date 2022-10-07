Российский рынок акций понизился в пятницу на 3,76 процента
Российский рынок акций понизился в пятницу на 3,76 процента, за неделю — на 0,64 процента
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы потерял 3,76%, а за неделю снизился на 0,64%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 3,76%, до 1944,75 пункта, долларовый РТС упал на 3,81%, до 1005,04 пункта, и при этом в ходе торгов дня уже опускался ниже "круглой" отметки в 1000 пунктов – впервые с 27 апреля.
За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,64%, РТС – на 4,8%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,55 рубля, до 61 рубля.