МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром слабо меняется, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале понедельника теряет к доллару

По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару снижался до 0,9734 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9741 доллара, курс доллара к иене поднимался до 145,46 иены со 145,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 112,8 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать данные по рынку труда США, макростатистика была опубликована в пятницу американским минтруда. Так, безработица в стране неожиданно снизилась в сентябре до 3,5% с 3,7% в августе вместо сохранения, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи при прогнозе роста на 250 тысяч.

На фоне сильной статистики рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать ключевую ставку для борьбы с высокой инфляцией. По данным CME Group, 77% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС в ноябре снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4%. Повышение может стать шестым подряд и четвертым — на 0,75 процентного пункта.

Трейдеры на текущей неделе ожидают публикацию протокола сентябрьского заседания Федрезерва, документ будет опубликован в среду. А в четверг выйдет статистика по годовой инфляции в США за сентябрь. Аналитики полагают, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,1% с 8,3% в августе. Инфляция в США находится выше целевых 2% с марта 2021 года, а с начала текущего года — не опускалась ниже 7,5%.