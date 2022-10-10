МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром находится ниже психологической отметки в 1 700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале понедельника теряет к доллару

По состоянию на 7.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,2 доллара, или на 0,89%, до 1 694,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,39%, до 19,77 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают сильные данные по рынку труда в США. Макростатистика поддержала ожидания вокруг ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС), что традиционно поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота.

Согласно опубликованным в пятницу данным, безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, хотя рынки не ожидали изменения показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тысяч.

По данным CME Group, 77% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС снова на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%, что может стать четвертым повышением такими темпами подряд и шестым повышением с начала года. Ужесточение политики Федрезерва традиционно поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

"Данные по безработице могут дать больше аргументов для центробанка продолжить ужесточение своей монетарной политики, что может подорвать привлекательность драгоценного металла", — прокомментировал агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan). Эксперт отметил, что цена может опуститься до 1 650 долларов за унцию, где встретит сильную поддержку.