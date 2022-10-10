МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник поднимается, свидетельствуют данные торгов. После длинных каникул в Китае, который является крупнейшим потребителем этого металла, трейдеры возвращаются к торгам. Золото торгуется ниже 1700 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.01 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,57%, до 3,4022 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,97%, до 7 457,5 доллара, алюминия — на 2,05%, до 2 299 долларов, цинка — на 4,13%, до 2 991,5 доллара.

На прошлой неделе биржи КНР были закрыты в связи с длинными каникулами. "Золотая неделя" длилась в стране с 1 по 7 октября включительно, в понедельник, до открытия торгов в Европе и США, медь дорожает. При этом закрыты биржи Южной Кореи и Японии.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых ожидания вокруг спроса на фоне рисков рецессии в мире и, в частности, прогнозов по экономике КНР, а также перспективы по поводу предложения.

На неделе рынки будут ждать протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистику по инфляции в стране за сентябрь. Эти данные могут дать подсказки по дальнейшей политике регулятора по ставке, что может повлиять на доллар, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе и медь.