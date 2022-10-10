МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги понедельника снижением, биржи Японии и Южной Кореи закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками США и Азии

По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,66%, до 2974,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,17%, до 1870,5 пунктов, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,98%, до 17211,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,4%, до 6667,8 пункта.

Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в связи с выходными. В пятницу японский Nikkei 225 снизился на 0,18%, до 27166,11 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,22%, до 233284 пункта.

Инвесторы в Азии подверглись общерыночному пессимизму, связанному с перспективами ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США в условиях высокой инфляции.

На этой неделе трейдеры будут ждать статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.