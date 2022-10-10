МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото снижаются 4-ю сессию подряд на фоне укрепления доллара. Сильные данные США по рынку труда укрепили ожидания того, что ФРС США продолжит агрессивное повышение процентных ставок. Курс доллара в понедельник укрепился

В 08.57 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,8%, до 1680,60 доллара за унцию после достижения минимума с 3 октября. Фьючерсы на золото отступили на 1,2%, до 1688,30 доллара за унцию.

"Сегодня ключевым драйвером (на рынке золота) может стать рост индекса доллара. Сильные данные США по рынку труда, вышедшие на прошлой неделе, сыграли против драгоценного металла", — считает независимый аналитик Росси Норманн.

"Котировки снова опустились к уровню 1680 долларов… В краткосрочной перспективе рынок золота продолжит испытывать некоторое понижательное давление", — добавил он.

Индекс доллара достиг более чем 7-дневного пика, делая золото дороже для держателей других валют.

Согласно данным, рост числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре превысил ожидания, тогда как уровень безработицы сократился до 3,5%. Это позволит ФРС анонсировать еще одно активное повышение процентных ставок в ходе очередного заседания.