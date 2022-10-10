МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются в преддверии публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных об инфляции в стране, следует из данных торгов. Индекс экономических ожиданий еврозоны обновил минимум с декабря 2008 года

По состоянию на 13.26 по московскому времени фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,12%, до 29 318 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 11 061 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3 644,5 пункта.

Основными экономическими событиями для инвесторов в ближайшие дни станут публикации протокола Федеральной резервной системы США и индекса потребительских цен в стране.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.