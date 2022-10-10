МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, рынки реагируют на статистику безработицы в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Рубль спокойно отреагировал на заявления Путина по Украине

По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару снижается до 0,9704 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9741 доллара, курс доллара к иене поднимается до 145,45 иены со 145,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 113,05 пункта.

Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, хотя рынки не ожидали изменения показателя. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тысяч. Такие данные, по мнению экспертов, оставляют Федеральной резервной системе (ФРС) США возможность продолжать ужесточение монетарной политики, что позитивно для доллара.

"Распродажа на рынке акций и ралли доллара после пятничного отчета о занятости в США отражают опасения инвесторов о том, что Федрезерв не прекратит повышать учётную ставку для борьбы с высокой инфляцией", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).