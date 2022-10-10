МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет на 4,4% после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской инфраструктуры, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 12 октября

По состоянию на 15.12 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,4%, до 9,18 доллара за бушель.

Цены на пшеницу подскочили более чем на 4%, поскольку обострение геополитической ситуации подтолкнуло инвесторов к сомнениям относительно перспектив экспорта пшеницы с Украины. Как сообщает агентство Блумберг, проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.

"Начало недели может быть очень нервным из-за перспектив роста напряженности в Черноморском бассейне", — приводит агентство Блумберг слова французской консалтинговой компании Agritel.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.