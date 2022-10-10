МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут после падения в течение предыдущих трех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепился на ожидании выхода данных по инфляции

По состоянию на 16.38 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,46%, до 29430,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,65%, до 10584,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,01%, до 3639,66 пункта.

На американских фондовых рынках в понедельник наблюдаются попытки коррекционного роста после того, как за предыдущие три торговых дня котировки заметно упали. Пессимизм на рынках был вызван преимущественно опасениями рецессии экономики страны в условиях "агрессивной" монетарной политики Федеральной резервной системы США.

"Учитывая продолжающееся ужесточение ФРС, как макроэкономические условия, так и рынки риска, вероятно, значительно ослабнут в течение следующих нескольких кварталов", — передает агентство Блумберг комментарии портфельного менеджера MFS Investment Management Эрика Вайсмана (Erik Weisman).