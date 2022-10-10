Индексы Уолл-стрит открыли торги в основном ростом после трех сессий падения
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут после падения в течение предыдущих трех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.38 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,46%, до 29430,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,65%, до 10584,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,01%, до 3639,66 пункта.
На американских фондовых рынках в понедельник наблюдаются попытки коррекционного роста после того, как за предыдущие три торговых дня котировки заметно упали. Пессимизм на рынках был вызван преимущественно опасениями рецессии экономики страны в условиях "агрессивной" монетарной политики Федеральной резервной системы США.
"Учитывая продолжающееся ужесточение ФРС, как макроэкономические условия, так и рынки риска, вероятно, значительно ослабнут в течение следующих нескольких кварталов", — передает агентство Блумберг комментарии портфельного менеджера MFS Investment Management Эрика Вайсмана (Erik Weisman).
https://1prime.ru/Financial_market/20221010/838414779.html