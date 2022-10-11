МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем прибавляет около 1% по индексу Мосбиржи, восстанавливается после падения по итогам понедельника, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В Госдуму внесли проект, разрешающий иностранцам торговать валютой в России

Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 1,09%, до 1937,91 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,09%, до 963,05 пункта. По итогам понедельника индекс Мосбиржи показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,1%, до 963,88 пункта. Кроме того, утром первого дня недели индекс Мосбиржи терял 8%, опускаясь ниже 1800 пунктов на фоне падения акций "Газпрома".

"Открывшись вверх, российский рынок испытал кратковременную просадку, но затем восстановился, обновив дневной максимум. Индекс Мосбиржи полностью нивелировал провал, образовавшийся на старте понедельника. При этом внешний фон является негативным. После нашего открытия биржевые площадки и нефтяные цены ускорили снижение. Несмотря на это российский рынок сохраняет восходящую динамику. Вероятно, этому способствует сокращение геополитического дисконта, который резко увеличился вчера в рублевых активах", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Камаза" растут на 10,7% после публикации операционного отчета за 9 месяцев. В моменте рост акций достигал 16,2%. По данным отчета, компания увеличила производство автомобилей в январе-сентябре на 4%, но снизила в сентябре на 10%", — уточняет Ксения Лапшина из ФГ "Финам". Совет директоров "Газпрома" обсудит изменение бюджета на 2022 год

Акции "ФСК ЕЭС" (+3,98%) и "Россетей" (+8,4%) во вторник отреагировали ростом на новости о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил конвертацию принадлежащих недружественным нерезидентам ценных бумаг "Россетей" и структур "ФСК ЕЭС" в акции ФСК.

"Акции МТС (+4,95%) во вторник росли без конкретных фундаментальных причин, при этом бумаги с середины июля после дивидендной отсечки по выплатам за прошлый год чувствуют себя слабо в том числе ввиду отсутствия перспектив промежуточных выплат за текущий год (согласно заявлению менеджмента в августе)", — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Также лидерами роста стали — акции "Роснефти" (+2,36%), ВТБ (+1,68%), "Лукойла" (+1,49%), "Новатэка" (+1,27%).

Кожухова подмечает, что 17 октября совет директоров "Газпрома" (-0,7%) рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет на 2022 год.

Лидерами снижения стали акции банка "Санкт-Петербург" (-2,12%), "Полюса" (-1,24%), "Фосагро" (-0,78%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин ожидает, что ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на психологически важном уровне 2000 пунктов. Если ситуация на мировых рынках улучшится, то возможны попытки пробоя этого технического препятствия.

"Рублевый индикатор закрепляется выше сопротивления 1920 пунктов, что может стать предвестником развития коррекционного роста в район пика прошлой недели 2079 пунктов", — прогнозирует Кожухова.