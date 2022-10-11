МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. S&P спрогнозировало полноценную рецессию в США

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,34%, до 29102,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 10427,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 3584,13 пункта. За предыдущие четыре торговые сессий Dow Jones упал на 3,7%, NASDAQ — на 5,7%, S&P 500 — на 4,7%.

На американских фондовых рынках продолжает преобладать пессимизм, инвесторы находятся в ожидании важных публикаций, который в значительной степени повлияют на динамику рынков.

Так, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора. Затем в четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.