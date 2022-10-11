МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет на ослаблении доллара, рынки ожидают публикации статистики по годовой инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Золото торгуется ниже 1670 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 20.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,15 доллара, или на 0,73%, до 1 687,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,6%, до 19,497 доллара за унцию.

В четверг станет известна статистика по годовой инфляции в США. Аналитики ожидают ее замедления в сентябре до 8,1% с 8,3% в августе. Золото чувствительно к американской макростатистике, поскольку Федеральная резервная система США строит свою монетарную политику, опираясь на статистические данные. Монетарные шаги ФРС влияют на курс доллара, а тот, в свою очередь, влияет на стоимость золота.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,49%, до 112,59 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, а рост спроса поддерживает подорожание этого драгоценного металла.

"На то, как золото завершит эту неделю, вероятнее всего, повлияют данные по инфляции в США, публикация которых ожидается в четверг", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).