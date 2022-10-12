МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды показывает рост на 0,87% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС на 0,34%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск прибавлял 0,87%, до 1966,36 пункта, индекс РТС снижался на 0,34%, до 961,36 пункта.