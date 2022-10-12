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https://1prime.ru/Financial_market/20221012/838435192.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды показывает рост на 0,87% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС на 0,34%, следует из данных торговой площадки. Индекс... ПРАЙМ, 12.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды показывает рост на 0,87% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС на 0,34%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск прибавлял 0,87%, до 1966,36 пункта, индекс РТС снижался на 0,34%, до 961,36 пункта.