МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут, инвесторы ожидают данные по инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Минфин США не увидел признаков финансовой нестабильности в стране

По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,59%, до 29 438 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 10 945,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3 625,25 пункта.

В четверг ожидается публикация статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.

"Самый важный экономический отчет на этой неделе — сентябрьский отчет по инфляции. Инфляцию оказалось трудно предсказать, и, учитывая негативный "шок" от августовского индекса потребительских цен, любому инвестору было бы трудно поверить в этот отчет", — прокомментировал порталу MarketWatch руководитель отдела исследований Fundstrat Том Ли (Tom Lee).

В среду вечером трейдеры ожидают публикацию протокола Федеральной резервной системы США.